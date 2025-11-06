HAOS NA SVE STRANE! Učesnici podivljali zbog flerta Maje i Filipa, on pokušava da se opere: Imamo takav odnos ovde (VIDEO)

Iskren do koske!

Sledeće pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Ako ti je Anita najdraža, zašto Maju ljubiš u vrat - glasilo je pitanje.

- Ja se s Majom sprdam, imamo takav odnos, ovde imamo takav odnos - rekao je Đukić.

- Sve dok se sećam, bilo je sve pod kontrolom. Između nas ne postoji ništa. Svako ide tamo gde ima prođu, sa čovekom se zna jasno gde su mu devojke - rekla je Maja.

- Juče smo pričali ovde, mene je Uroš pitao da li sam zaljubljen, rekao sam da nisam, Anita je rekla da nije, ne znam šta je problem - rekao je Filip.

- Anita je ispala gora nego Sara, nego Boginja - rekao je Asmin.

- On je kriv, jer je ona čula klip gde Filip govori da bi bio s njom u vezi - rekao je Ivan.

- Ne može mene ovde niko da ponizi, Filip i ja smo imali odnos, ja sam to sama htela, on je to hteo. Niti sam ja očekivala bilo šta, niti Filip od mene - rekla je Sara.

Autor: Nikola Žugić