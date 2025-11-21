AKTUELNO

Zadruga

HIT: Janjuš pozvao svoju podršku da pređu na Luku i Aneli, Kačvenda ubeđena da Vujović folira sve (VIDEO)

Nema dalje!

Usledio je klip na kojem je Luka Vujović priča sa Anitom Stanojlović, te je otkrio o čemu se radio:

- On je meni rekao da ona njega juri - rekao Aneli.

- Ona je meni prišla i to se vidi - rekao je Luka.

- Ja nemam nameru da dajem nikome na značaju, to me ne zanima - rekla je Anita.

- Vidi se ovde da Luka glumi šmekera, on ostavlja otvoreno sve. Ja gledam klipove Luke i Aneli oni se samo svađaju,oni ako su imali lep život napolju, što se sada svađaju - rekao je Asmin.

- Luka šalta priču za Teletabice, on priča Janjušu da se druže sa njim, kao Aneli podržava, ovamo mu smeta što priča sa Asminom, pa pravi priču. Ovo nije Aneli iz sedmice, ona sedi pored njega kao svećnjak, nema tu šta da se priča - rekla je Milena.

- Molim moje Boginje i Kraljice da pređu na Luku da budu njegova podrška - rekao je Janjuš.

