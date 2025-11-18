Sve vreme je smirivao ona skočila na njega: Asmin došao kod Aneli, rešio da joj pomogne, Amićeva krenula da se OBRAČUNA sa njim (VIDEO)

Asmin Durdžić je došao u Kuću obabranih kako bi je ubedio da se opere od cele priče vezane za Situ i da napokon progovori o njenom ponašanju.

- Ti nisi za ovo kriva, izađi i odbrani se, ja znam što te Sita ucenjuje, ali reći ću ja to, ti se smiri i ustani i vrati u emisiju - rekao je Asmin.

- Pusti me - plakala je Aneli.

- Sita je napravila od tebe monstruma, a ona je monstrum, ideš protiv sebe i protiv Nore, sebe uništavaš zbog Site, moraš da se trzneš - rekao je Asmin.

Nakon toga Aneli je skočila na Asmina i krenula da ga udara i čupa, ali ju je Asmin oborio na pod i sve vreme je smirivao.

