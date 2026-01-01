Malo je popila, pa bi se topila: Miljana pozvala Alibabu na novu vrelu akciju, pa dobila hladan tuš! (VIDEO)

Ovome se nije nadala!

Miljana Kulić tražila je Asminu Durdžiću da spavaju zajedno, ali on to nije želeo kako ne bi ponovo imali neprijatne situacije za stolom.

- Ti si kod mene legla tri puta u krevet i nikad ništa nije bilo. To mne treba ni tebi, ni meni. Ja ću da sednem, a ti spavaj. Ne želim da dajem materijala da radim bilo šta sa bilo kojom ženom. Ovo je za tvoje dobro. Da li ti treba to u životu? Je l' treba tvoja mama da čita naslove? - govorio je Asmin.

- Moja mama ne čita - rekla je Miljana.

- Ti u meni imaš druga i uvek možeš da dođeš kod mene. Sad si se napila i hoćeš da me zaj*bavaš. Ja sam ti juče bio jedini drug kad si mislila da će Zola da dođe kod Janjuša u posetu - govorio je on.

Autor: A. Nikolić