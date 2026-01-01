AKTUELNO

Malo je popila, pa bi se topila: Miljana pozvala Alibabu na novu vrelu akciju, pa dobila hladan tuš! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovome se nije nadala!

Miljana Kulić tražila je Asminu Durdžiću da spavaju zajedno, ali on to nije želeo kako ne bi ponovo imali neprijatne situacije za stolom.

Boginja opet izvisila: U strahu da Filipa više neće imati utorkom, misli da će ozvaničiti vezu sa Majom! (VIDEO)

- Ti si kod mene legla tri puta u krevet i nikad ništa nije bilo. To mne treba ni tebi, ni meni. Ja ću da sednem, a ti spavaj. Ne želim da dajem materijala da radim bilo šta sa bilo kojom ženom. Ovo je za tvoje dobro. Da li ti treba to u životu? Je l' treba tvoja mama da čita naslove? - govorio je Asmin.

Bora više ne gubi vreme: Ponudio Sandri Todić vrelu akciju! (VIDEO)

- Moja mama ne čita - rekla je Miljana.

- Ti u meni imaš druga i uvek možeš da dođeš kod mene. Sad si se napila i hoćeš da me zaj*bavaš. Ja sam ti juče bio jedini drug kad si mislila da će Zola da dođe kod Janjuša u posetu - govorio je on.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

