Karambol: Terza baca Sofijine stvari po celoj sobi, ona ga prevaspitala u dva poteza! (VIDEO)

Haos u cik zore!

Borislav Terzić Terza počeo je da pravi haos u spavaćoj sobi, pa je krenuo da baca stvari Sofije Janićijević. Ona je prilično smireno reagovala

- Mrš, mater ti j*bem - rekao je Terza.

- S kim ti tako pričaš? - upitala je ona.

- Tebi! Znaš ko ti je adresa. Sad nema spavanja - besneo je Terza, a onda krenuo da joj baca posteljinu.

- Ajde na garnituri tamo gde ti je i mesto - dodala je Sofija, a on je nastavio da baca sve po sobi.

- J*bem li mamu, ajde da vidim da li ćeš ovde da sopavaš. Nema spavanja - govorio je Terza.

Sofija je nakon toga zagrlila Terzu, rekla mu da pokupi stvari i da legne jer joj se spava.

- Ajde pali tamo - rekao je Terza.

- Ti ćeš da mi kažeš! Ko si ti? - dodala je Sofija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić