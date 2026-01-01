Karambol: Terza baca Sofijine stvari po celoj sobi, ona ga prevaspitala u dva poteza! (VIDEO)

Haos u cik zore!
Borislav Terzić Terza počeo je da pravi haos u spavaćoj sobi, pa je krenuo da baca stvari Sofije Janićijević. Ona je prilično smireno reagovala
- Mrš, mater ti j*bem - rekao je Terza.
- S kim ti tako pričaš? - upitala je ona.
- Tebi! Znaš ko ti je adresa. Sad nema spavanja - besneo je Terza, a onda krenuo da joj baca posteljinu.
- Ajde na garnituri tamo gde ti je i mesto - dodala je Sofija, a on je nastavio da baca sve po sobi.
- J*bem li mamu, ajde da vidim da li ćeš ovde da sopavaš. Nema spavanja - govorio je Terza.
Sofija je nakon toga zagrlila Terzu, rekla mu da pokupi stvari i da legne jer joj se spava.
- Ajde pali tamo - rekao je Terza.
- Ti ćeš da mi kažeš! Ko si ti? - dodala je Sofija.
Autor: A. Nikolić