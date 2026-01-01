Palo raskrinkavanje! Uroš otkrio sve što je Maja radila sa Filipom, Aneli pala od smeha (VIDEO)

Uroš Stanić došao je do Maje Marinković i Aneli Ahmić, te je tako raskrinkao sve što se dešavalo između Maje i Filipa Đukića.

- Ja ih odveo u vešeraj i rekao: "Dosta ste folirali naciju, ljubite se u usta", pa sam ih ja spajao. Sve vreme su se ljubili jezikom, jedva sam ih odveo u rehab - rekao je Uroš.

- Šta si mi napravio - rekla je Maja.

- Ma šta sam ti ja uradio - rekao je Uroš.

- On jadan ne može da progovori sinoć. Ulazi i otvara vrata i kao: "Bubica Zorice, baterije", kao pravi se. Pričali smo tamo o Takiju i ovo, a najjače je što je ovaj rekao da neće piti - rekla je Aneli.

- Majko moja...Al kada je upala Zorica, a ovaj se prevrnuo tamo - smejala se Maja.

- Ne može da progovori...Ma šta si uradila - rekla je Aneli.

- Ljubila se i vatala - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić