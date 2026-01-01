AKTUELNO

Zadruga

Pokaži pravo lice, si*e i guz*ce: Čestitka Bobanca dovela sve do suza, Aleksandra prekorila Milosavu zbog Jovana Rajića (VIDEO)

Šok u Beloj kući!

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Milosavu Pravilović, koja je nahvalila na početku Anđelu Đuričić, pa je voditelj pročitao čestitke.

- Draga mama, srećna nova godina. Želim da budeš zdrava, mirna i da ti svaki dan donese osmeh. Poseban pozdrav za Matoru i veliko hvala. Slabo gledamo, da se ne nerviramo, a neke stvari po pitanju Jovana nam se ne sviđaju, čovek se sprda sa tobom tebi iza leđa, a kao nagrada za sve to čekaće te cepanje drva u Višnjevcu. Sve ostalo je super, ono što narod kod tebe voli jeste humor - pročitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon čitanja čestitke, Darko i Anđela zavirili su u kese i u ono što je Milosava dobila.

Voditelj je potom pozvao i Vanju Živić, koja se po prvi put upoznala sa Anđelom.

- Mama i Miša: Srećna nova godina ćerko moja, pokaži svoj karakter i stav. Reci šta misliš, zauzmi se za sebe i nemoj da ćutiš kada ne treba. Ja verujem u tebe i znam da možeš mnogo više, budi hrabra i aktivnija - pročitao je Tanasijević.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tvoj B. Kaže Bobanac, muto, progovori. Majke ti ga nab*jem, želim ti brz oporavak i da se što pre vratiš za sto. Pokaži svoje pravo lice, malo si*e i guz*ce - pročitao je Darko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

