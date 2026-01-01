AKTUELNO

GOSPOĐA VERSAĆE UKLJUČILA VREĐALICU: Marija Kulić naoštrila jezik kao nikad do sada, pa opelela po Maji: SMRDLJIVA SUTLIJAŠICA... (VIDEO)

Naredna koja je čula šta najdraži imaju da joj poruče u novogodišnjim čestitkama bila je Miljana Kulić. Voditelj Darko Tanasijević joj je pomogao u tome, kao i specilna gošća Anđela Đuričić.

- Anđela, kako si? Srećna Nova godina - rekla je Miljana.

- Dobro sam, hvala na pitanju. Hvala, takođe - kazala je Anđela.

- Lutkice moja mila, neka ti 2026. bude blagoslovena. Sutlijašica da mi se više nije obratila, čula sam šta je sve pričala o tebi. Vole te najviše na svetu mamica i tatica - pročitala je Miljana.

- Mamice moja, volim te najviše na svetu. Dobar sam u školi, veoma mi nedostaješ. Volim te. Tvoj sin Željko - glasilo je u pismu.

Naredni koji je dobio čestitke od najdražih je bio Anđelo Ranković.

- Šta misliš sada o Aneli i Anđelu? - upitao je Darko.

- Mislim da će se uskoro to iskristalisati, deluju mi je veoma prisno - rekla je Anđela.

- Anđelo, srećna Nova godina i Božić. Neka ti ova godina počne sa osmehom - glasila je čestitka Anđelove porodice.

