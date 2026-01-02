Ponovo glumi poštara: Dača prenosi poruke između Đukića i Maje, otkrio Kačavendi sve detalje! (VIDEO)

Šok!

Dača Virijević priznao je Mileni Kačavendi da je ponovo glumio poštara i prenosio poruke Maji Marinković od Filipa Đukića, i obrnuto.

- Evo opet Filip i Maja, malo sam prenosio između njih i malo sam slagao - rekao je Dača.

- Šta mutiš? - upitala je Kačavenda.

- Malo je drven - rekao je Dača.

- Ja volim Filipa - rekla je Kačavenda.

- Rekao je dečko od početka da neće, možda zato se koči - rekla je Vanja.

- Ma meni dobro dođu oboje - rekao je Dača.

- Šta ti misliš o tome? - upitala je Kačavenda.

- Polako, videćemo, ali nije da nema smisla - rekao je Dača.

Autor: N.Panić