Zadruga

Ponovo glumi poštara: Dača prenosi poruke između Đukića i Maje, otkrio Kačavendi sve detalje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Dača Virijević priznao je Mileni Kačavendi da je ponovo glumio poštara i prenosio poruke Maji Marinković od Filipa Đukića, i obrnuto.

- Evo opet Filip i Maja, malo sam prenosio između njih i malo sam slagao - rekao je Dača.

VOZI MIŠKO: Zorica Marković i Čirin orkestar usijali atmosferu, luda žurka u Beloj kući! (VIDEO)

- Šta mutiš? - upitala je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Malo je drven - rekao je Dača.

- Ja volim Filipa - rekla je Kačavenda.

Šta si uradila... Zorica se uhvatila za glavu zbog Đukića i Maje, ali ipak priznala da su joj slatki! (VIDEO)

- Rekao je dečko od početka da neće, možda zato se koči - rekla je Vanja.

- Ma meni dobro dođu oboje - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ti misliš o tome? - upitala je Kačavenda.

Haos u Šimanovcima: Teodora kao zver urla na Bebicu, on se izvinjava i plače! Isplivali svi prbolemi zbog Filipa, ovo su krili sve vreme (VIDEO)

- Polako, videćemo, ali nije da nema smisla - rekao je Dača.

Autor: N.Panić

