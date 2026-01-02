Doživeo pomračenje: Bebica ulovio nove poglede Đukića i Teodore, napravio joj haos! (VIDEO)

Ona ga oduvala!

Nenad Macanović Bebica video je da Teodora Delić ne gleda u njega već je okrenula glavu u smeru Filipa Đukića, u šta se i sam uverio, zbog čega joj je odmah izdramio.

- Ne mogu da verujem opet - rekao je Bebica.

- Šta? - upitala je Teodora.

- Znaš ti - rekao je Bebica.

- Neću da te ljubim, skloni se - rekla je Teodora.

- Ti si drugačija - rekao je Bebica.

- Nisam - rekla je Teodora.

- Volim te najviše na svetu - rekao je Bebica.

- Boli me baš k*rac da li me ti voliš, poenta je što si ti meni prebacio da ja radim nešto - rekla je Teodora.

- Ne, ja sam ti rekao da se pomeriš zbog njega - rekao je Bebica.

- Ti si meni rekao da se premestimo odavde zbog njega, šta ja imam s tim što neko gleda? - upitala je Teodora.

- Ne interesuje me to više, ubaciš me u mašinu bez veze - rekao je Bebica.

- Boli me baš k*rac - rekla je Teodora.

- Dođi da te poljubim - rekao je Bebica.

- Neću - rekla je Teodora.

- Samo se maltretiramo bezveze - rekao je Bebica.

- Ti to radiš - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić