Doživeo pomračenje: Bebica ulovio nove poglede Đukića i Teodore, napravio joj haos! (VIDEO)

Ona ga oduvala!
Nenad Macanović Bebica video je da Teodora Delić ne gleda u njega već je okrenula glavu u smeru Filipa Đukića, u šta se i sam uverio, zbog čega joj je odmah izdramio.
- Ne mogu da verujem opet - rekao je Bebica.
- Šta? - upitala je Teodora.
- Znaš ti - rekao je Bebica.
- Neću da te ljubim, skloni se - rekla je Teodora.
- Ti si drugačija - rekao je Bebica.
- Nisam - rekla je Teodora.
- Volim te najviše na svetu - rekao je Bebica.
- Boli me baš k*rac da li me ti voliš, poenta je što si ti meni prebacio da ja radim nešto - rekla je Teodora.
- Ne, ja sam ti rekao da se pomeriš zbog njega - rekao je Bebica.
- Ti si meni rekao da se premestimo odavde zbog njega, šta ja imam s tim što neko gleda? - upitala je Teodora.
- Ne interesuje me to više, ubaciš me u mašinu bez veze - rekao je Bebica.
- Boli me baš k*rac - rekla je Teodora.
- Dođi da te poljubim - rekao je Bebica.
- Neću - rekla je Teodora.
- Samo se maltretiramo bezveze - rekao je Bebica.
- Ti to radiš - rekla je Teodora.
Autor: N.Panić