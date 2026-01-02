AKTUELNO

Zadruga

Znaš šta je radila... Aneli želi da zna sve detalje haosa Anđela i Anite, on razvezao jezik! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo je najviše zanima!

Aneli Ahmić razgovorala je sa Anđelom Rankovićem u sobi za izolaciju. Nju je posebno zanimalo da joj ispriča o detaljima haosa koji je imao sa Anitom Stanojlović u novogodišnjoj noći.

pročitajte još

Ludilo ušlo u Boru Santanu: Urnebesan performans, ovako nešto još niste videli do sad! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' se ona drala? - pitala je Aneli.

pročitajte još

Usijali atmosferu prevlim plesom: Boginja i Bora u prisnom izdanju, ona mu pokazala kako trese kukovima! (VIDEO)

- Da bre, znaš šta je radila. Lokal je bio poluprazan, ostali vlasnici i konobari jer je to bila završena dnevna žurka i čistilo se, pa se spremalo za doček. Ona je u tom periodu došla i haos. Posle toga sam prodao procente, otišao u Kolumbiju. Zvali su me posle sa jednom splava da dođem kod njih, otišao tamo i rekao sam da ne mogu jer mi se to više ne radi. Prošlo mi je pet godine u tome, ne spavaš, piješ, društvo - pričao je Ranković.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Šok: Teodora saznala sve detalje Terzinog paklenog plana da je zavede, Bebica hladan kao led! (VIDEO)

Zadruga

Razvezao jezik: Bora otkrio Neriu detalje haosa sa Milicom Kemez! (VIDEO)

Zadruga

Koliko smo brzi kad idemo sami: Ivan otkrio nove detalje flerta Anđela i Teodore, Bebica ne skida osmeh! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK: Terza uverava Sofiju da je ona jedina njegova ljubav, nju brine samo jedna stvar! (VIDEO)

Zadruga

Daleko joj lepa kuća: Janjuš odrukao Aneli i preneo Luki šta je jutros radila, on više ne želi ni ime da joj čuje! (VIDEO)

Zadruga

Sve mora da zna: Anđela odmah tražila Gastozu da joj prenese detalje razgovora sa Darkom! (VIDEO)