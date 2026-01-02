Znaš šta je radila... Aneli želi da zna sve detalje haosa Anđela i Anite, on razvezao jezik! (VIDEO)

Ovo je najviše zanima!

Aneli Ahmić razgovorala je sa Anđelom Rankovićem u sobi za izolaciju. Nju je posebno zanimalo da joj ispriča o detaljima haosa koji je imao sa Anitom Stanojlović u novogodišnjoj noći.

- Je l' se ona drala? - pitala je Aneli.

- Da bre, znaš šta je radila. Lokal je bio poluprazan, ostali vlasnici i konobari jer je to bila završena dnevna žurka i čistilo se, pa se spremalo za doček. Ona je u tom periodu došla i haos. Posle toga sam prodao procente, otišao u Kolumbiju. Zvali su me posle sa jednom splava da dođem kod njih, otišao tamo i rekao sam da ne mogu jer mi se to više ne radi. Prošlo mi je pet godine u tome, ne spavaš, piješ, društvo - pričao je Ranković.

Autor: A. Nikolić