Dr**fuljo raspala: Terza doživeo pomračenje zbog Miličinih komentara, kipti od besa, uputio majci svog deteta užasne uvrede! (VIDEO)

Iznervirao se!
Borislav Terzić Terza pomno je slušao komentare svoje bivše verenice Milice Veličković, koja ga je žestoko potkačila dok je komentarisala ponašanje Asmina Durdžića.
- Srećan ti prvi Barbarin rođendan unapred i želim ti da proslavite u zdravlju i veselju - rekao je Bora.
- Hvala ti, poslaće tatini kao i na rođenju sigurna sam - rekla je Milica.
- J*bem li ti mamu - rekao je Terza.
- Asmine, ti ne možeš da se porediš sa Terzom jer ti znaš ko je Nora i ona zna ko si ti, a Barbara ne zna ko je Terza. Čujem neko suočavanje žestoko da najavljuje, ali dobiće - rekla je Milice.
- J*baću ti mamu kad dođem dr*fuljo jedna, šmrk*čice jedna raspala koja mi dete nisi dovela - rekao je Terza.
- Van pameti je da ja dovodim ćerku u kancelariju kod čoveka kog mog dete ne poznaje - rekla je Milica.
- J*bem ti mamu raspalu. Sad ću joj j*bati mamu čim uđem - rekao je Terza.
Autor: N.Panić