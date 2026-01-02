AKTUELNO

Dr**fuljo raspala: Terza doživeo pomračenje zbog Miličinih komentara, kipti od besa, uputio majci svog deteta užasne uvrede! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iznervirao se!

Borislav Terzić Terza pomno je slušao komentare svoje bivše verenice Milice Veličković, koja ga je žestoko potkačila dok je komentarisala ponašanje Asmina Durdžića.

- Srećan ti prvi Barbarin rođendan unapred i želim ti da proslavite u zdravlju i veselju - rekao je Bora.

- Hvala ti, poslaće tatini kao i na rođenju sigurna sam - rekla je Milica.

Foto: TV Pink Printscreen

- J*bem li ti mamu - rekao je Terza.

- Asmine, ti ne možeš da se porediš sa Terzom jer ti znaš ko je Nora i ona zna ko si ti, a Barbara ne zna ko je Terza. Čujem neko suočavanje žestoko da najavljuje, ali dobiće - rekla je Milice.

Foto: TV Pink Printscreen

- J*baću ti mamu kad dođem dr*fuljo jedna, šmrk*čice jedna raspala koja mi dete nisi dovela - rekao je Terza.

- Van pameti je da ja dovodim ćerku u kancelariju kod čoveka kog mog dete ne poznaje - rekla je Milica.

- J*bem ti mamu raspalu. Sad ću joj j*bati mamu čim uđem - rekao je Terza.

Autor: N.Panić

