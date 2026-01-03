MOJ OTAC PATI ZBOG STAROG KUMSTVA: Terza ne dolazi sebi posle sukoba sa Milicom, otkrio da će ići na Barbarin rođendan (VIDEO)

Nije mu lako!

Ivana Šopić se uključila uživo iz bekstejdža sa Janjušem, Miljanom i Urošem.

- Janjuše šta kažeš za Tošu? - upitala je Ivana.

- Top je Toša, on i ja se podržavamo, moram da kažem da želim da upoznam ovu njegovu ku*avu - rekao je Janjuš pa je dodao:

- Žiri mi je top, volim ih iskreno i družim se sa svima - rekao je Janjuš.

- Ja mislim da smo pokidali, iskreno, od Comare sam očekivao više - rekao je Uroš.

- Znala sam da će svi da me podrže, to su sjajni ljudi,a mi smo dali sve od sebe - rekla je Miljana.

- Majo kako ti je bilo - upitala je voditeljka Ana Radulović,

- Ja sam prezadovoljna, bilo je top, mi smo otvorili nastup i bilo je divno - rekla je Maja.

- Ja očekujem dobre ocene, Maja je pokidala - dodao je Bora.

- Moram da kažem da sam ja imao tremu, ali bilo je super, Maja je rendala kačkavalj po meni - dodao je Asmin.

Ana Radulović je nakon toga razgovarala sa Zoricom, Sarom i Filipom:

- Ja sam zadovoljna, očekujem dobre ocene, ali žiri je pristrasan, ali dobro - rekla je Zorica.

- Ja sam prezadovoljan, super je sve - rekla je Sara.

- Super je sve bilo - dodao je Filip.

- Terza moram da te pitam, ti si se spremio na duel sa Milicom - upitala je Ivana.

- Sada kada sam se vratio, nisam besan, nisam ljut, znao sam da će ona ovako da se ponaša, ona je meni rekla da dozvoljava da viđam dete, a ne dovodi je ovde. Pokazao sam joj sve, ona ne želi da ja viđam svoje dete, ona ne želi dobro Barbari, ako Veliki šef da, ja ću ići sigurno, moram da kažem da nije ona ravodušna, verujem da me ne gleda kao neprijatelja, i nadam se da će me pustiti da dođem na rođendan, moja porodica ima tradiciju, imamo staro kumstvo, i mi to poštujemo, i to me boli, verujem da ni mom ocu nije lako- rekao je Terza.

- Ona zna šta je BFF, treba da se zna da je dobra majka, a to što sam joj ja kriva, evo izvini Milice, ja ću da ti plaćam alimentaciju. Moram da kažem da sam njemu zamerila što ju je vređao, on mora da nađe rešenje za to - rekla je Sofija.

- Moram da kažem da je mene Žana iznenadila rečenicom da sam ja devojka njenog bivšeg muža, to nije istina, ali me je iznenadila tim komentarom - rekla je VAnja.

Autor: N.B.