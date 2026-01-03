Besni na cimere: Anita i Luka osudili takmičare koji ih osuđuju jer nakon 20 dana veze planiraju decu! (VIDEO)

Razvezali jezike!
Luka Vujović i Anita Stanojlović razgovarali su o deci i osudama takmičara što su tako rano počeli da razgovaraju o tako ozbiljnim temama.
- Kao da li je moguće da mi pričamo o deci, a o čemu da pričamo? Kad smo ušli u vezu treba da znamo sve jedno o drugome. To je sve normalno kad sedimo i pričamo. Ja mislim napolju ljudi kad se upoznaju da pričaju na sve teme, pa čak i kad im nije u glavi da li će biti zajedno. Ja vidim da si ti vredna, pedantna, obazriva, sve sama radiš i nisi mrzovoljna. Šta da te pitam da li sama nameštaš krevet i nosiš smeće? Pa ja to vidim da radiš - govorio je Luka.
- Iskreno da ti kažem ove sezone sam malo mrzovoljna, dosta sam se ulenjila - dodala je Anita.
- Isto. Znaš kako je meni kod kuće sve sređeno - rekao je on.
Autor: A. Nikolić