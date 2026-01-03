Izgledala je vrhunski: Šok u programu! Kačavenda pokazala koliko nema sujete, pa nahvalila Zoricu Marković! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak od Velikog šega da glasaju za najgori i najbolji nastup sa sinoćne novogodišnje "Elitovizije".

- Za mene su najveći utisak ostavili Zorica, Filip i Sara. Filip je meni za svetsku scenu, ja više i volim stranu muziku. Oni su broj jedan, Zorica je izgledala vrhunski. Ja sam mislila da će Sara sve da us*re, ali se odlično snašla. Što se najgoreg nastupa tiče meni su ove četiri devojke koje su bile kao balvani, a Dušica je u bodiju bila previše degutantna. Ipak ću navesti Luku i Anitu jer je on od šest popodne učio tekst i bacakao se, pa nije uspeo da nauči. Anita izgledala si vrhunski, a on sa čarapom da glavi da nije imao bundu bio bi smehotres - govorila je Kačavenda.

- Ja za Aneli znam koliko može i koliko dobro peva, ona je toga svesna da to nije to što ona može da pruži, ali podrške su pokazale koliko su jake i da su sa lošim nastupima uzeli pobede. Ja moram da kažem za Luku i Anitu, uzeli su pesmu kojoj ne znaju tekst, pa im se onda desi to na sceni. Podrška Luke i Anite bi volela da su izdominirali, a oni su se obrukali - govorio je Terza.

Autor: A. Nikolić