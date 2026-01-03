Šta god da uradi biće najbolji: Anita iz sveg srca nahvalila Filipa Đukića, da li će joj Luka ove reči zameriti? (VIDEO)

Takmičari "Elite" dobili su zadatak od Velikog šega da glasaju za najgori i najbolji nastup sa sinoćne novogodišnje "Elitovizije".

- Na mene je najveći utisak ostavilo kad je Veliki šef dopustiod a Terza dođe na krštenje, a Milica nije pristala na to. Meni se zamera kad kažem da Asmin neće videti Noru. U Terzi se videla želja i borba za detetom, a u drugima se to ne vidi. Filip, Zorica i Sara su bili sjajni, Maja mi je bila odlična, Janjuš, Uroš i Miljana i glasaću za njih. Četiri devojke su bila najgore jer su nastupale u bundama, nisu se potrudila i nikad nisam čula za tu pesmu - govorila je Aneli.

- Ja ću da izdvojim Filipa i tu ekipu jer se on po svakom smislu izdvaja. Filip šta god da uradi biće najbolji. Mi smo se izblamirali, ali narod glasa i hvala svima. Za najgori nastup ću da navedem Radu, Neria i Hanu - rekla je Anita.

- Filip je izdominirao, on je stvarno za svetsku scenu. Ja bih i nas pohvalio jer smo u pet digli energiju. Za najgore bih izdvojio njih četiri jer sam mislio da imaju bunde i kad se Dušica skine da će sve. Na mene je utisak ostavio razgvoor Terze i Milice i to mi je teško palo. Milica je pokazala koliki je nečovek i pored svega što su dozvolili, pa neka joj ide na čast - pričao je Sale Luks.

Autor: A. Nikolić