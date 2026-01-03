Da nisu pobedili raskinuli bi posle 20 minuta: Dača unakazio Anitu i Luku, pa pružio podršku Anđelu i Aneli! (VIDEO)

Ovo je jedva čekao da im kaže!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak od Velikog šega da glasaju za najgori i najbolji nastup sa sinoćne novogodišnje "Elitovizije".

- Što se mene tiče ja neću da nabrajam ljude koji su pobedili. Za mene je najbolji Filip Đukić, Zorica i Sara. Ja tu muziku ne slušam, kao što ne slušam i operu, ali si ti rođen za tu scenu. Mene je Sara iznenadila kako je glumila. Što se tiče najgore ekipa žao mi je jer ne mogu da navedem sebe, ali moraću da kažem Dušicu, Sunčicu, Anastasiju i Vanju. Teodora je mene isto iznenadila, jako je lepo bilo - govorila je Jovana advokatica.

- Ja ću prvo da krenem od najgoreg nastupa, ja sam navijao za te ljude jer da nisu pobedili verovatno bi raskinuli posle 20 minuta. Ovi koji nisu osvojili prva mesta verovatno bi se poklali, kao prošle godine kad su Sofi i Mateja osvojili nagradu. Vaš nastup je bio najgori, ali sam molio Boga da budete vi jer biste raskinuli. Srčano sam se molio da bi osvojite mesto. Anđelo i Aneli su mi uzgledali najbolje, išli su jedno uz drugo. Aneli ti si odlično krenula, a kasnije si se zbunila. Moj utisak je da niste čuli da je Maja potegla priču da je Anđelo slao slike Milici, pa je ona to rekla Đedoviću. Vi ste dobri i dalje - pričao je Dača.

- Što ti uplićeš Maju? - pitao je Asmin.

- Tebi je brat rekao da se blamiraš. Ja sam rekao da mi je to bio utisak. Maja je tad rekla da ona to - rekao je Dača.

Autor: A. Nikolić