Nije im do interesa deteta nego do sujete i kompleksa: Bebica žestoko udario na Terzu i Milicu! (VIDEO)

Nije birao reči!

Takmičari "Elite" dobili su zadatak od Velikog šega da glasaju za najgori i najbolji nastup sa sinoćne novogodišnje "Elitovizije".

- Što se tiče najgoreg nastupa ja ću da navedem Anitu i Luku jer su oni potencijalni favoriti, oni su jako zanimljive osobe, a to nismo primetili juče. Što se tiče najboljeg nastupa navešću Filipa, Saru i Zoricu. Filip je došao direktno iz Holivuda ovde, videli smo njegov stav i karakter - rekao je Murat.

- Najbolji su mi bili Filip i ekipa, a najgore četiri devojke. Utisak su mi Dača i Mina jer je to bila pesma uz koju sam najviše uživala - dodala je Iva.

- Najgori nastup Hana, Nerio i Rada jer mislim da su mogli dosta više da pokažu, ali su se izgubili. Luna i Anita su se isto zbunili, a mogli su da iskidaju. Ima više najboljih nastupa, ali ću da izdvojim jedan, a to su Uki, Miljana i Janjuš. Stručni žiri je bio katastrofa i davali su bodove po tome ko se kako sa kim gotivi, a nisu gledali energiju - pričala je Sandra Todić.

- Anđelo i Aneli su za mene bili najbolji nastup jer su izvukli sve spontanom koreografijom. Što se tiče lošeg to će biti suprotnost Anita i Luka jer se od njih mnogo očekivalo, mogao si da napraviš cirkus, a ona je ista kao i na svakoj "Elitoviziji". Najveći utisak na mene su ostavili Terza i Milica, dve godine smo ovde bili sa njima, pratili odnos i najjači utisak mi je ostavilo što uopšte nemaju interes deteta, nego sukob, sujetu i komplekse - pričao je Bebica.

Autor: A. Nikolić