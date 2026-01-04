Ore se zidovi! Maja otkrila šta zna, a onda je Aniti prekipelo zbog optužbi, pa je skočila i zaurlala: Ja se kunem da sam prenela sve od reči do reči (VIDEO)

Haos!

Svađa oko odnosa Milice Veličković i Anđela Rankovića se nastavila za crnim stolom.

- Prvo, mi vas ne čujemo, drugo, ne čuju vas gledaoci. Koji će ku*ac Luka ovde, to mi nije jasno - rekao je Ivan.

- Isto tako kada se Anita vratila u bekstejdž je rekla da ima sve dokaze i prepiske - urlala je Miljana.

- Vi pričate u moje ime, ja sam ispričao ovo više puta, ali vi hoćete da čujete nešto deseto - urlao je Anđelo.

- Tamara, molim te, izbaci razgovor, razgovor traje 40 minuta skoro. Boli me ku*ac ko će da upada u depresiju - rekla je Anita.

- Ja sam proveravala neke stvari vezane za mene, koje su bile moj propust. Tu je ona meni spomenula jednu osobu koja je nebitna, spomenula mi Uroša Rajačića i Anđela. Jovana pevačica, tako je. Rekla je da su postojale neke slike, ne znam, ja nikakve slike nisam videla. To je meni ona rekla. Ja ne znam da postoje. Ja sam sa Markom pričala privatno, znači niko nije spomenuo da se ova priča poteže dalje. Ja sam zbog sebe i svoje provere, proveravala šta me intresuje. Ovo mi je ispričano usput - rekla je Maja.

- Ispalo je kao da te navode, ispao si korektan kada si rekao da si osetio potrebu. Ja sam pitala Milicu: "Kako može da ne napadne sve ljude, a da ne kaže Maji?", ja bih svima je*ala mater. Đedović je u prevodu rekao Aniti da je lažov. Anita odlazi, ne govori da je napravio od nje lažova. Svi se hvale međusobno, a da se ništa nije razrešilo - rekla je Matora.

- Ti si u celoj priči rekla da smo Đedović i ja seli i zvali Milicu - rekao je Anđelo.

- Ja se kunem u sve što imam da sam prenela od reči do reči šta mi je rečeno, neću više da budem kriva. Ništa slagala nisam! - rekla je Anita.

- Dakle, trebalo je Anita sinoć tako da reaguješ na Đedovića i Milicu - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić