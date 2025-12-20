AKTUELNO

OBEĆANJE, LUDOM RADOVANJE! Lepi Mića smatra da je Luka prodao Aneli i Aniti istu priču o ljubavi iz bajke, Maja kao nikad do sada PONIZILA Asmina! (VIDEO)

Haos!

Lepi Mića naredni je dobio reč kako bi imenovao osobe koje imaju nerealna očekivanja.

- Aneli se veoma nada pomirenju sa Asminom, a da li je to moguće, to je druga priča. Kod Luke je veliki problem to što je Aneli i Aniti pričao istu stvar. Obe su od njega čule priče o srećnom, idiličnom odnosu i bajkovitom životu. Anita je devojka koja od svakog muškarca traži da bude ''onaj pravi'' - kazao je Mića.

- Asmin je na prvom mestu, previše očekuje od mene, ali mora da shvati da od nas nema ništa. Na drugom mestu je Luka, koji mi je krao ruže. Aneli je žena koja je prema obojici imala nerealna očekivanja - rekla je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

