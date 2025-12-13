AKTUELNO

ŠOK: Lepi Mića uveren da se emocije između Aneli i Luke nisu ugasile, Janjuš ostao zatečen njegovom izjavom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naredni koji je dao svoj sud na temu osoba koje najviše izvrću istinu bio je Lepi Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da Anelina porodica nije mene pljuvala, nikada ništa ne bih rekao. Kad je već rečeno sve što je rečeno, morao da sam da odgovorim na te stvari - rekao je Asmin.

- Očigledno je da se volite vas dvoje - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mića je ubeđen da vi treba da se pomirite - dodao je Janjuš.

- Ja navodim Janjuša, Asmina i Luku - rekao je Mića.

- Na prvom mestu je Jovan. Nije mi jasno, do šest sam ja tema za vreme spavanja. Što se tiče ostalih, Aneli i Luka - kazala je Milosava.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

