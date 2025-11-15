Ruke su mi sada odrešene: Aneli skinula ružičaste naočare i najavila žestoko raskrinkavanje Luke Vujovića! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić koja je priznala da su joj ruke sada odrešene i da će tek pričati o Luki Vujoviću.

- Šta se desilo u malom stanu? - upitao je Darko.

- Ispričaću ti na intervju, neću ovde pred njima da pričam. Znala sam da će se on i Asmin udružiti ukoliko krenem da pričam istinu - rekla je Aneli.

- Međusobno se optužujete da želite da budete žrtve - rekao je Darko.

- Ja nikada neću biti žrtva, ušla sam ovde i nikome neću ostati dužna - rekla je Aneli.

- Da li se Luka promenio otkad je čuo da ga podržava Anitina fan grupa? - upitao je Darko.

- To sam primetila, a ona mi je to rekla i u izolaciji. Ja tu ženu poštujem i cenim, hvala joj na svemu - rekla je Aneli.

- Kukala si kako te Luka ostavio sam u stanu? - upitao je Darko.

- Da, ostavio me u stanu i ja sam snimila glasovnu poruku ženama u grupi ishitreno i tu noć me Asmin zvao do jutra i ja sam mu rekla: ''Upropastio si mi vezu'' i kada sam rekla to Sanji i njima u grupi, one su ga pozvale i on se vratio kući. Otom potom, doćiće i ta tema polako. Ja mogu sad da kažem šta mi je napravio, ali neću - rekla je Aneli.

- Da li si znala da je Luka zvao Maju i Janjuša na parče torte od vaših fanova, pa kada je skapirao da će to biti klip, on ipak nije želeo da im da? - upitao je Darko.

- Nisam znala, ali ovaj lažov me više ne zanima u životu i sada više nisam sprečena da pričam bilo šta - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić