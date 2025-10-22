Ukoliko mi bude terala inat, nećemo opstati: Luka skinuo ružičaste naočare i shvatio da on i Aneli nemaju perspektivu! (VIDEO)

Progledao!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Luku Vujovića koji je progovorio o odnosu sa Aneli Ahmić i Majom Marinković.

- Šta je istina o telefonu? - upitao je Bora.

- Laž je da sam ja brisao nešto iz telefona ili bilo šta, gluposti su i nebuloze su da sam ja nju snimao. To nisam radio nikada, a kamoli s njom - rekao je Luka.

- Da li ste raskinuli? - upitao je Filip.

- Sinoć sam tri puta raskinuo, ali zato što je ona mene na to navlačila sve vreme navlačila i terao sam joj inat. Ukoliko Aneli bude ovako terala inat meni, mi sigurno nećemo opstati. Ja sam hteo da nađem najbolju verziju Aneli i to je sve, neću nikada demantovati sebe i pričati gluposti. Mi smo napolju bili svaki dan zajedno apsolutno, a ovde je bilo teško izdržati trideset dana. Ozbiljan problem imamo i videćemo da li ćemo reći - rekao je Luka.

Autor: N.Panić