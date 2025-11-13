Karambol! Nikad žešća svađa Aneli i Luke, pljušte pretnje i provokacije (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Luki Vujoviću.

- Ti si prvi počeo da vičeš, rekao si aneli da je bolesnica, ona je tebi rekla da si alkoholičar, pa se nastavilo i rekla ti je da si klošar - glasilo je pitanje.

- Ja sam bio u alkoholisanom stanju i ja sam kriv za sve. Nisam ja počeo. Rekla je da lažem da mi je opsovala mater, zato sam joj rekao da je bolesna - rekao je Luka.

- Zato je bilo ono prvo pitanje, uzela sam maramicu iz ruke, rekao je: "Šta ti je bolesnice?", tako je sve krenulo - rekla je Aneli.

- Šta ćemo sa onim pitanjem da ima emocije prema Janjušu?! Ja ne verujem gledaocima - rekao je Luka.

- Ja sam rekla: "Šta je, hoćeš da me udariš?" - rekla je Aneli.

- Prijatno doviđenja, još jednom li mi uzmeš majku u usta, uzeću te za gušu. Ja ti uvrnuo ruku?! Sram te bilo - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić