Muk! Maja progovorila o osećanjima prema Đukiću, Uroš rastavio Groficu i Ahmićku na činioce (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Naredno pitanje Zorica Marković postavila je Maji Marinković.

- Majo, ja te poznajem kao surovo iskrenu. Neću da ulazim u intimu šta je bilo, nije bilo, na mene je ostavila utisak novogodišnja noć. Reci nam iskreno surovo tvoja osećanja prema Filipu - pitala je Zorica.

- Kako misliš?! Osećanja su za mene nešto mnogo veliko, da postoji starst, privlačnost i sviđanje, postoji - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Uroše, zanima me tvoje mišljenje o...Kada su došle porodice, šta ti je ostavilo najveći utisak, po kojim ljudima vidiš nagle promene u ponašanju, za koje ljude smatraš da se sada foliraju

- Najveći utisak mi je ostavilo to što je došla Grofica, s druge strane su bili Nerio, Hana i Arija. Najveći utisak mi je da nisu osetili potrebu da zagrle devojčicu, a pritom je uvredila svoju unuku - rekao je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jeste, uvredila je, rekla je: "Nije ni čudo što dete ne priča", znači opet aludira da je zaostala, a dete priča - skočila je Hana.

- Ostavilo mi je utisak to što je Tamara rekla da su Anitini i Lukini odnosi obišli sve po*no sajtove - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

