BUKTI RAT U PABU! Lepi Mića istakao da je Jovanina diploma upitna, ona zaurlala iz petnih žila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lepi Mića i Jocana Mitić ušli su u žestok verbalni okršaj, nakon što ga je ona optužila da je pokušao da ospori njenu fakultetsku diplomu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam završila osnovne akademske studije, akademski sam građanin i ti pokušavaš to da porekneš - rekla je Jovana.

- Ti si onlajn pravnik - dodao je Mića.

- Što lažeš? - upitala je Jovana.

- Ja te ne vređam, govorim sve kako jeste. Onlajn si pravnik, to je istina - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da neko kaže da sam ja završila na državnom fakultetu u inostranstvu završila onlajn studije, to je sramota. Moja dostignuća ponižavaš - rekla je Jovana.

- Po*erem ti se na diplomu, budaletino jedna bolesna - kazao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

