Glavna tema po svim čoškovima Bele kuće: Maja i Bora šokirani zbog Anitine navodne afere sa Reljom Popovićem! (VIDEO)

Uroševe sinoćne optužbe napravile su karambol u Eliti!

Maja Marinković i Bora Santana u kući odabranih komentarisali su navode koji su se potegli u Beloj kući da je Anita Stanojlović navodno imala aferu sa reperom Reljom Popovićem.

- Što Anita? Relja i ovo? - pitala je Maja.

- Pa ne znam da li je istina, šta ti misliš? - dodao je Bora.

- Pa ne znam, gde mogu da pričam o tim stvarima - govorila je Maja.

- Još nam ta muka ovde treba - rekao je Santana.

Autor: A. Nikolić