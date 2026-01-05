Glavna tema po svim čoškovima Bele kuće: Maja i Bora šokirani zbog Anitine navodne afere sa Reljom Popovićem! (VIDEO)

Uroševe sinoćne optužbe napravile su karambol u Eliti!
Maja Marinković i Bora Santana u kući odabranih komentarisali su navode koji su se potegli u Beloj kući da je Anita Stanojlović navodno imala aferu sa reperom Reljom Popovićem.
- Što Anita? Relja i ovo? - pitala je Maja.
- Pa ne znam da li je istina, šta ti misliš? - dodao je Bora.
- Pa ne znam, gde mogu da pričam o tim stvarima - govorila je Maja.
- Još nam ta muka ovde treba - rekao je Santana.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić