Glavna tema po svim čoškovima Bele kuće: Maja i Bora šokirani zbog Anitine navodne afere sa Reljom Popovićem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uroševe sinoćne optužbe napravile su karambol u Eliti!

Maja Marinković i Bora Santana u kući odabranih komentarisali su navode koji su se potegli u Beloj kući da je Anita Stanojlović navodno imala aferu sa reperom Reljom Popovićem.

- Što Anita? Relja i ovo? - pitala je Maja.

Sa njom ću se tek baviti! Hitno uključenje Anitine drugarice u emisiji uživo: Najavila pakao Milici Veličković, pa demantovala aferu Anite i Relje Pop

- Pa ne znam da li je istina, šta ti misliš? - dodao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa ne znam, gde mogu da pričam o tim stvarima - govorila je Maja.

Ponašanje joj je jako čudno: Đedović dao sud o Aniti i navodima da je bila sa Reljom Popovićem! (VIDEO)

- Još nam ta muka ovde treba - rekao je Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

