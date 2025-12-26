Upalio centrifugu: Filip se svim silama pere od emocija prema Aniti, Maja stala u njegovu zaštitu protiv Luke! (VIDEO)

Drama u Eliti!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić pozvala je Anitu Stanojlović da iznese mišljenje o haosu koji se dešava između Luke Vujovića i Filipa Đukića zbog nje.

- Ja od sad pričam šta ja mislim i ne zanima me šta on priča. Kad je Filip ušao u odnos sa Teodorom ja sam počela da ga gledam i da peckam, muvali smo se i bile su forice. On to neće da prizna, ali šta ja da radim. Mislim da Filipa ovo pogađa - govorila je Anita.

- Ovo da je bilo obrnuto ja bih njemu najstrašnije zamerio. Ja da sam spavao više od 10 puta sa nekom devojkom zamerio bih mu - rekao je Luka.

- On treba da kaže da je pogrešio, da mu se sviđam i da mu je lepo sa mnom. Greška je da se ovako pravda i kaže - nastavila je Anita.

- Ja da sam ljubomoran i sujetan dobacivao bih i pokušavao nešto, ali mene ne zanima. Vi mene ovde učite da li ja imam emocije. Evo ja sam kriv, šta se raspravljam? Ovo će da traje dok ja ne priznam da imam emocije. Evo imam emocije - dodao je Đukić.

- Luka je momak koji je mlad pao u zatvor i preko noći je sve izgubio u životu. On je i sa Aneli bio u vezi iz straha da je ne izgubi, pa je prelazio preko svega. On je već sad vezan za Anitu i njoj će isto mnogo da prašta da ne bi nju izgubio. Posle toga će da upozna neku treću devojku, pa će i za nju da se veže. Odlučio si se za Anitu i bila ti je važnije od prijateljstva sa Filipom i treba da kažeš da ti se devojka sviđa i da ti je ona bitnija, a da te za njega boli k*rac - govorio je Asmin.

- Nije se dovodilo u pitanje da ja treba da biram, nego je rečeno da uživamo - rekao je Luka.

- Zamisli da sam ja skakao na Asmina, a njih dvojica su sad dobri - dodao je Đukić.

- Asmin pokušava da pomogne Luki, a ne može da pomogne sam sebi. Filip je u pravu i nema šta da zamera Aniti jer oni nisu bili u vezi. Kad je odnos Luke i Filipa u pitanju došli smo u raspravu jer stvari koje je napominjao u pušionici nije nikad rekao. Filip njemu zamera kodeks, izdaju i to što mu je radio iza leđa. On treba da kaže da mu je preča Anita nego Filip. Kako on sutra da mu veruje za bilo šta drugo? Šta bi bilo da je neka ozbiljna veza ili devojka da li bi i nju gledao? Luka, ti ne možeš da prihvatiš da ti nisi u pravu - pričala je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić