Potvrdila da je sve u izolaciji radila iskreno: Aneli na žestokom udaru zbog Alibabe, svim silama pokušava da se opravda! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević na samom početku emisiji "Izbor potrčka" dao je priliku takmičarima "Elite" da iznesu mišljenje o današnjoj podeli budžeta Aneli Ahmić. Prva je dobila reč Jovana Tomić Matora.
- Potvrdila mi je da sve što je radila u izolaciji sa Asminom je bilo iskreno. Kao da mu je stavila do znanja da je bila iskrena. Mislila sam da će Asmin da dobije mali budžet, a on mi je rekao da ću ja to videti kad dobijem dete. Što se tiče Filipa Luka je to rekao i lepo od njega. Koliko god da je Filip bio suzdržan, kad je ušla štedeo ju je zbog Luke i očekivala sam da će da dobije srednji budžet, ali to govori da se nije vodila po Lukinom - rekla je Matora.
- Moje mišljenje je da je bila okej i da je svima rekla šta ima da kaže. Mislim da je bila pregruba prema Hani i Neriju. Očekivao sam veliki budžet, ja bih njoj dao veliki budžet. Meni je samo bilo smešno što je Sunčici dala veliki budžet - komentarisao je Asmin.
- Želim da čovek ima sve i ne želim da mu ovde bilo šta ovde fali. Meni pare ništa ne znače, ja sam delila po osećaju - dodalka je Aneli.
