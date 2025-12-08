Potvrdila da je sve u izolaciji radila iskreno: Aneli na žestokom udaru zbog Alibabe, svim silama pokušava da se opravda! (VIDEO)

Drama!

Voditelj Milan Milošević na samom početku emisiji "Izbor potrčka" dao je priliku takmičarima "Elite" da iznesu mišljenje o današnjoj podeli budžeta Aneli Ahmić. Prva je dobila reč Jovana Tomić Matora.

- Potvrdila mi je da sve što je radila u izolaciji sa Asminom je bilo iskreno. Kao da mu je stavila do znanja da je bila iskrena. Mislila sam da će Asmin da dobije mali budžet, a on mi je rekao da ću ja to videti kad dobijem dete. Što se tiče Filipa Luka je to rekao i lepo od njega. Koliko god da je Filip bio suzdržan, kad je ušla štedeo ju je zbog Luke i očekivala sam da će da dobije srednji budžet, ali to govori da se nije vodila po Lukinom - rekla je Matora.

- Moje mišljenje je da je bila okej i da je svima rekla šta ima da kaže. Mislim da je bila pregruba prema Hani i Neriju. Očekivao sam veliki budžet, ja bih njoj dao veliki budžet. Meni je samo bilo smešno što je Sunčici dala veliki budžet - komentarisao je Asmin.

- Želim da čovek ima sve i ne želim da mu ovde bilo šta ovde fali. Meni pare ništa ne znače, ja sam delila po osećaju - dodalka je Aneli.

Autor: A. Nikolić