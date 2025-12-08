AKTUELNO

Zadruga

Potvrdila da je sve u izolaciji radila iskreno: Aneli na žestokom udaru zbog Alibabe, svim silama pokušava da se opravda! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Voditelj Milan Milošević na samom početku emisiji "Izbor potrčka" dao je priliku takmičarima "Elite" da iznesu mišljenje o današnjoj podeli budžeta Aneli Ahmić. Prva je dobila reč Jovana Tomić Matora.

pročitajte još

ON JE OTPISAN! Ena Čolić otkrila da su se drugovi ODREKLI Luke, pa urnisala njegovu ljubav sa Aneli: Fanovi su im potrebni na duže staze, ne samo za v

- Potvrdila mi je da sve što je radila u izolaciji sa Asminom je bilo iskreno. Kao da mu je stavila do znanja da je bila iskrena. Mislila sam da će Asmin da dobije mali budžet, a on mi je rekao da ću ja to videti kad dobijem dete. Što se tiče Filipa Luka je to rekao i lepo od njega. Koliko god da je Filip bio suzdržan, kad je ušla štedeo ju je zbog Luke i očekivala sam da će da dobije srednji budžet, ali to govori da se nije vodila po Lukinom - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moje mišljenje je da je bila okej i da je svima rekla šta ima da kaže. Mislim da je bila pregruba prema Hani i Neriju. Očekivao sam veliki budžet, ja bih njoj dao veliki budžet. Meni je samo bilo smešno što je Sunčici dala veliki budžet - komentarisao je Asmin.

pročitajte još

ŠOK! Ena Čolić iznela škakljive detalje o Anelinoj prošlosti, Asmin će povileneti zbog ovih reči! (VIDEO)

- Želim da čovek ima sve i ne želim da mu ovde bilo šta ovde fali. Meni pare ništa ne znače, ja sam delila po osećaju - dodalka je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Maja je ponizila Staniju: O ovom potezu svi bruje, Marinkovićeva svim silama pokušava da se ogradi od Alibabe (VIDEO)

Domaći

Gastoz na žestokom udaru: Priznao zbog čega ima problem sa Munjom, Anđela svim silama pokušava da ga odbrani! (VIDEO)

Zadruga

Novi haos Aneli i Luke: On upalio vređalicu, poludeo zbog Alibabe! (VIDEO)

Zadruga

Ima pakleni plan: Dača spreman da se žrtvuje, svim silama želi da Alibaba ostane sa Aneli u izolaciji! (VIDEO)

Zadruga

Na sve načine pokušava da se opere: Luka doleteo kod Sandre, ona ne prestaje da besni zbog Aneli Ahmić! (VIDEO)

Zadruga

Raste tenzija: Anđela i Gastoz na ivici novog sukoba, ona na sve načine pokušava da se opravda za optužbe koje mu je nabacila! (VIDEO)