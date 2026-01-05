AKTUELNO

Zadruga

Maja preko Uroša špijunira Filipa? Obavila sa Stanićem tajni razgovor u krevetu, a onda se on odmah bacio u akciju! (VIDEO)

Ništa ne prepušta slučaju!

Maja Marinković i Uroš Stanić ugrabili su priliku da se zavuku u krevet i obave tajni razgovor ispod jorgana. Po svemu sudeći Maja je želela da priča sa njim o Filipu Đukiću, pošto je Uroš od prvog trenutka uključen u njihov odnos, ali nije želela da se sazna šta je u njenoj glavi.

Dok su njih dvoje razgovorali u spavaćoj sobi Filip je za to vreme sedeo u pabu "Prijatelji".

Kad su Maja i Uroš završili razgovor otišli su da zapale cigaretu u pušionici, a onda je Stanić iz čista mira rekao Maji da će otići do paba, a ona se pravila luda da ne zna koji je povod takve njegove odluke.

Stanić je više puta nagovestio da želi da vidi šta se tamo dešava, a ostaje da saznamo da li je do ove ideje došao nakon tajnog razgovora sa Marinkovićevom.

