Zadruga

DLAKE OD BELOG, POLARNOG MEDVEDA! Kačavenda otkrila koliko je platila čizme pre 18 godina, NIKAD IH NIJE OPRALA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Terza se čudio.

Ovoga jutra Milena Kačavenda pričala je uz jutarnju kafu Bori Terziću kakve je čizme kupila pre 18 godina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja kupila u Americi 2007. pre 18 godina, čizme, od belog, polarnog medveda, čizme za sneg. Cele dlakave, dole gumene ne klizaju se, unutra jagnjeće krzno. Nikad ih nisam oprala, spolja se ne nakvasi, po snegu, po kiši, samo kliza, zbog te medveđe dlake. Ja sam to platila dve hiljade i nešto dolara - pričala je Kačavenda.

Terza se za to vreme čudio kako medvedi mogu da prespavaju nekoliko meseci tokom zime, bez buđenja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

