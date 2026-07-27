Sofija otkrila da joj je Kačavenda spomenula da je pozajmila novac Vanji pre njihove svađe, Terza izneo svoj stav o Mileni: Mi smo ko mačka i miš! (VIDEO)

Terza i Sofija suočili su se sa brojnim pitanjima publike, a uživo putem telefonskog poziva uključila se gledateljka iz Valjeva.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je ove večeri Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu koji su prokomentarisali Milenu Kačavendu.

- Kako je postojala opcija da brani Maju tako je mogla i mene. Rekla je sve što misli zaista o meni. Ona će biti jedna od pet koja će biti tužena. U trenutku kad smo se posvađale išla sam ko luda po Odabranima. Od nje to nisam očekivala. Kao da je jedva čekala nešto da se desi da bi se otkačila od mene. Ja ću je tužiti za ono što mi je rekla. Lazar i ja imamo poruke. On je dobar dečko i pričali smo prijateljski. - rekla je Sofija.

- Mislim da su pokazale da nisu nikakve prijateljice i da je to bila korist radi druženja u rijalitiju. Da je mogla da nađe način da te komentariše, ali i ti si trebala njoj da kažeš, a ona se našla u neobranom grožđu. Kačavenda ne voli nikoga sem Đedovića. NJega iskreno gotivi, a ovi ostali... Kačavenda i ja smo ti ko mačka i miš. Svesna je ona nekih stvari šta je sebi dozvolila. POgzila je neke stavove i kodekse- rekao je Terza.

- Je l' bila zaljubljena u Janjuša? - pitala je Ana.

- Jeste, a mislim da je i dalje - rekla je Sofija.

- Ima i ona pravo da se zaljubi. Izgleda žena dobro - rekao je Terza.

- Za Janjuša ne mislim - rekla je Sofija.

- Ne mislim da se zaljubio, ali sigurno mu je prijalo. Ona je jako teška, za crnim stolom je đavo, teško ju je slušati. - rekao je Terza.

- Je l' stvarno Vanja duguje pare Mileni? - pitala je Ana.

- Rekla je da joj je pozajmila pare čim sam ušla. Nešto mi je spominjala šest, a nekad deset. NIje ni bitno koliko je dala. Nije lepo da nekome pozajmiš novac, pa da pričaš - rekla je Sofija.

- Ovde Jelena iz Valjeva. Sofija je rekla da joj niko nije posvetio pažnju kao Dane. Ovaj Terza treba da bude srećan što je digao ruke od nje. Ona dve godine laže. - rekla je gledatljka.

- Ona bi psihijatra ubedila da je lud - dodao je Terza.

- Ko je bio vaš favorit? - pitala je Ana.

- Stanija - rekla je Jelena.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: N.P.