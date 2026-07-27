NEOČEKIVANI OBRT! Dane se javno izvinio Terzi, gledac stao na Sofijinu stranu: Odjednom je izgubio moć govora (VIDEO)

Terza i Sofija suočili su se sa brojnim pitanjima publike, a u studiju nije nedostajalo zanimljivih tema.

U toku je još jedna emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je ove večeri Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu.

- Izvini se Terzi. Dečko ništa nije kriv- pročitala je Ana Danetovu poruku.

- Čovek se bori za svoju pravdu. Možda je čovek imao emociju i sve to. Nek oni rešavaju - rekao je Terza.

- Je l' si psovala pokojnu majku Danetu? - pitala je Ana.

- NIsam znala da mu je majka pokojna. Izvinila sam se u radiju. - rekla je Sofija.

- Je l' ste imali ti i Dane neki dogovor? - pitala je Ana.

- Ne - rekla je Sofija.

- Kako sam čuo, on se čuo sa Milanom, sa ovim i onim, a sad kad je trebalo sve da kaže izgubio je moć govora. On je odjedanput izgubio moć govora. Garantujem da nisu bili intimni. On je tip čoveka koji kupuje ljubav. Misli da se sve može kupiti novcem. - rekao je gledatelj.

- On je rekao čak da mi je ponudio novac da ne uđem. On sad živi svoj san da nije iza tastaure - rekla je Sofija.

- Mislim da si ti 15-20 u nizu devojka - rekao je gledatelj.

- On da zahteva da je moja poruka gratis. Ima da mi plati da mu pišem - rekla je Sofija.

- Vaš sam nešto ljubomoran. Jedva čekam da svane dan, sutra imam neke obaveze - rekao je Terza.

- Mislim da ti i dalje gajiš emocije prema Sofiji. Sofija ne ume da se brani. - rekao je gledatelj.

- Kad gostuje i šta će dalje? To je priča da njemu ne bude dosadno - rekla je Sofija.

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Autor: Teodora Mladenović