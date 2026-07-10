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Sofija i Terza bljuju vatru jedno na drugo, sve odzvanja od uvreda za crnim stolom :Seti se deteta samo kad...!(VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Terza objasnio zašto neće da se meša u sukobe sa Asminom, a Sofija mu žestoko uzvratila, pomenula dete i iznela niz uvreda koje su izazvale burne reakcije.

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditelj Milan Milošević najavio je naredni video klip u kom je prikazano kako Danilo Dača Virijević i Sofija Janićijević pričaju o Asminu Durdžiću.

- Ja sam veliki čovek, on je men oprosio, ja sam njemu. Maja joj je rekla da je pro*titutka, da se je*e za pare i ona je pričala sa njom. Puši Asminove cigare svalki vikend, ona se s tim čovekog gleda koji ju je unakazio. I onda ona priča kako sam ja njegov pušač k*rca. Vi ste pušači. On je prema meni okej, ja prema njemu. Zbog ove osobe da skačem? Ne pada mi na pamet. Ja njene ratove da vodim neću. - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- On se kleo u svoje dete da se neće pomiriti sa mnom pa jeste - rekla je Sofija.

- Igraš se sa detetom. - rekao je Terza.

- Mene ne interesuje šta narod kaže i kakva sam u narodu. On ne izlazi iz du*eta ni jednom ni druigom. Dokazao je da je pušač k*rca i da to ne može da prestane da radi - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si bolesna. Ovo je samo tvoj kanal ovde - rekao je Terza.

- Ovaj veliki tata koji je tražio dokazne materijale protiv Milice. Seti se deteta samo kad je u sukobu sa nekim od nas. - rekla je Sofija.

- Unakazio te je čovek. Bolesna si osoba. - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovom čoveku treba stalno dete da bude na pameti, a ne da li je Sofija popila ceđenu. On nema svoje pravo mišljenje. Znači dve godine je bio sa mnom fejk, čim je rekao da će u subotu izneti pravo mišljenje o meni. Ja se ne t*cam, neg sam bila sa tobom u ljubavi dve godine. Znači ti se kuneš u dete i lažeš. Tebe treba da bude sramota. - rekla je Sofija.

- Ona je poludela od kako je čula da je Poršelina dobila kola od Daneta - rekao je Terza.

Autor: Teodora Mladenović

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