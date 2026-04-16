AKTUELNO

Politika

NOVI HAOS MEĐU BLOKADERIMA! Marinika Tepić udarila na tužioca Mladena Nenadića - pljušte optužbe (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Novi sukob unutar redova opozicije i blokadera izbio je u Narodnoj skupštini Srbije, gde je Marinika Tepić otvoreno napala tužioca Mladen Nenadić, iznoseći niz teških optužbi i insinuacija koje su izazvale burne reakcije.

Naime, Tepić je sa skupštinske govornice postavila više pitanja u vezi sa navodnim sastankom tužioca Mladena Nenadića i ministra kulture Nikola Selaković, pokušavajući da insinuira postojanje zakulisnih dogovora.

"Otkud i zašto tužilac Nenadić kod prvooptuženog Selakovića na tajnom sastanku sa rakijom 25. marta, baš na dan kada je naložen pretres ministarstva?“ upitala je Tepić, dodajući i pitanje zašto je, kako tvrdi, već sutradan usledilo izjašnjenje ministra koje je "skrivano od javnosti".

Ona je otišla i korak dalje, pitajući da li je Nenadić navodno sprečio hapšenje Selakovića 17. juna, čime je dodatno podigla tenzije u parlamentu.

Tepić je otvorila ovim pitanjima novi front sukoba unutar opozicionih krugova, gde sve češće dolazi do međusobnih optuživanja i prebacivanja odgovornosti.

Autor: Iva Besarabić

#Opozicija

#Politika

#Srbija

#blokaderi

#studenti blokaderi

#zgubidani

