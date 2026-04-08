Goran Karadžić reagovao na napade Marinike Tepić: Zašto idu napadi?! Zato što su braća Vučić nerešiva enigma za OVE ZALUDNE I ZABLUDNE BLOKADERE - ZGUBIDANE

Član Srpske napredne stranke, Goran Karadžić, reagovao je na izjave potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinika Tepić, koja je ponovo napala na porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ovog puta Tepićeva je napala na Andreja Vučića, brata predsednika, rekavši da on „poseduje veću moć od premijera i svih ministara zajedno, iako nema nijednu javnu funkciju“.

Reagujući na ove tvrdnje, Karadžić je poručio da su ovakvi napadi politički motivisani i usmereni protiv predsednika Srbije i njegove porodice.

„ZAŠTO IDU NAPADI?! PA ZATO ŠTO SU OBOJICA BRAĆE NEREŠIVA ENIGMA ZA OVE ZALUDNE I ZABLUDNE BLOKADERE - ZGUBIDANE!!!“ naveo je Karadžić.

On je potom uputio i poruku podrške:

„SA VAMA I VATRU I U LEDENU VODU, ŽIVELA NAŠA MAJKA DRŽAVA 🫶🇷🇸♥️💙🤍“.