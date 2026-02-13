KARADŽIĆ BRUTALNO ODGOVORIO NA MONSTRUOZNE NAPADE NA VUČIĆA I NJEGOVU ĆERKU: A šta vam bagro bre nije jasno?! Sve što radite je štrokavo!

Goran Karadžić, član Srpske napredne stranke, reagovao je na najprizemnije uvrede koje su se pojavile u javnosti, a koje su direktno usmerene na porodicu predsednika Aleksandra Vučića.

Blokaderi su odavno prešli sve crvene linije u dehumanizaciji predsednika, ali napad na društvenoj mreži X je presedan bez primera u domaćoj javnosti. Korisnik ove mreže objavio je fotografiju predsednika Srbije i njegove ćerke, pokušavajući da Vučića, kroz najgnusnije konstrukcije, dovede u vezu sa manijakom Džefrijem Epstinom.

Ovakav sraman pokušaj diskreditacije i direktan udar na dete predsednika izazvali su oštru reakciju Karadžića.

- A ŠTA VAM BAGRO BREEE NIJE JASNO???! SVE ŠTO RADITE JESTE ŠTROKAVO = ŠTROKADERI (U SVAKOM SMISLU TE REČI) FUJJJ!!! - poručio je Karadžić.

On je u nastavku poruke stao u odbranu predsednika, ističući njegovu ulogu zaštitnika države nasuprot onima koji koriste decu za najprljavije političke obračune.

- ON JESTE PRAVI DOMAĆIN = LjUDINA I ČUVAR SRBIJE = SRBENDA - naglasio je Karadžić.

Autor: Dalibor Stankov