AKTUELNO

Zadruga

Ni Dane, a ni Terza: Sofija priznala da je nakon ulaska u Elitu 9 jedan učesnik potpuno osvojio njenu pažnju, Stanija je šokirala doskočicom: Ne bih mogla da živim sa tajnama brojnim kao ti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sofija Janićijević otkrila je Staniji Dobrojević da joj Borislav Terzić Terza nije bio ni na pameti kad je ušla u ''Elitu 9'', već da joj je tada sasvim drugi muškarac bio na umu, a nije čak ni Dane.

Sofija Janićijević razgovorala je sa Stanijom Dobrojević, te je spomenula odnos sa Borislavom Terzićem Terzom i otkrila šta je nju tačno osvojilo kod njega.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sutra kada izbace prepiske, ludilo, Dane - rekla je Stanija.

- Ne, to je jedna prepiska, to ti je dva meseca tako trajalo - kazala je Sofija.

- Je l' ti se Terza dopao, ili si ga samo koristila? - upitala je Sofija.

- Nije me privukao izgledom prošle godine, onda je Milica Veličković ušla, a onda smo se razdvojili. Pre ulaska nisam želela očima da ga vidim, ali kada sam ga videla pored Mine, onda mi je nešto prorarilo u meni. Ja nikadsa nisam bila ljubomorna, nisam osoba koja uhodi, ja ne zabranjujem muškarcu da gleda, kod mene to nikako ne bi moglo. Meni se veoma dopao jedan dečko kada sam ja ušla ovde, jedan Milan Stojičković, san snova. Ja sam se zezala sa njim tu kad sam ja ušla u rijaliti, oblačili smo se skoro isto, oblačio se fenomenalno. Terza kada je to video, krenuo je da obleće oko mene, a ja sam govorila njemu da nam to ne treba opet, a to on je mnogo pažnje meni poklonio, a to je ono što je meni bilo najbolje. Posle Nove godine smo ozvaničili naš odnos. Taj Milan je totalno potonuo kada sam se ja sa Terzom pomirila - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde da se vratimo na tvoje tajne? Nisi mi rekla, imaš li ih mnogo? Ja ne bih mogla sa nekim teškim tajnama da živim - rekla je Staniji.

- Ma kakvi, tajne pričam samo nekim bliskim osobama. Ja nemam tajne ne znam kakve, za mene pričaju da ja imam srce od silikona, a ja za najdraže ljude ginem, a neprijatelje bih uništila, to mora da se zna - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: S.Z.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

On je totalno nestabilan! Majka Sofije Janićijević progovorila o Terzi i njegovom emotivnom priznanju, pa priznala da li Anđela VIDI KAO ZETA!

Domaći

ONA NIJE MOJA SNAJKA, U KUĆU MI NEĆE UĆI! Terzina majka unakazila Sofiju: Ceo svet zna ko je ona, samo ne moj sin, pokazaćemo mu SVE DOKAZE!

Domaći

Alibaba se sprema da sutra zgazi Kačavendu, a ni ne sluti šta ga čeka: Najavio karambol, ovom informacijom će je zakucati za samo dno! (VIDEO)

Zadruga

AU, OVO NEMA NIGDE! Terza i Sofija ušli u novi klinč, on joj skinuo masku: Rekla si mi da ćeš opet da ga muzeš (VIDEO)

Domaći

SAVLADALE GA EMOCIJE! Terza nije odoleo Sofiji, uhvatio je za ruku i privukao uz sebe, u vaskršnjem editorijalu portala Pink.rs SEVAJU VARNICE kao nek

Domaći

UZIMAO JE NOVAC OD MENE! Nakon totalnog pada Sofije Janićijević oglasila se Terzina bivša devojka, unakazila ga za sve pare: Mogu da iskorišćavaju lju