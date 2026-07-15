Ni Dane, a ni Terza: Sofija priznala da je nakon ulaska u Elitu 9 jedan učesnik potpuno osvojio njenu pažnju, Stanija je šokirala doskočicom: Ne bih mogla da živim sa tajnama brojnim kao ti! (VIDEO)

Sofija Janićijević otkrila je Staniji Dobrojević da joj Borislav Terzić Terza nije bio ni na pameti kad je ušla u ''Elitu 9'', već da joj je tada sasvim drugi muškarac bio na umu, a nije čak ni Dane.

Sofija Janićijević razgovorala je sa Stanijom Dobrojević, te je spomenula odnos sa Borislavom Terzićem Terzom i otkrila šta je nju tačno osvojilo kod njega.

- Sutra kada izbace prepiske, ludilo, Dane - rekla je Stanija.

- Ne, to je jedna prepiska, to ti je dva meseca tako trajalo - kazala je Sofija.

- Je l' ti se Terza dopao, ili si ga samo koristila? - upitala je Sofija.

- Nije me privukao izgledom prošle godine, onda je Milica Veličković ušla, a onda smo se razdvojili. Pre ulaska nisam želela očima da ga vidim, ali kada sam ga videla pored Mine, onda mi je nešto prorarilo u meni. Ja nikadsa nisam bila ljubomorna, nisam osoba koja uhodi, ja ne zabranjujem muškarcu da gleda, kod mene to nikako ne bi moglo. Meni se veoma dopao jedan dečko kada sam ja ušla ovde, jedan Milan Stojičković, san snova. Ja sam se zezala sa njim tu kad sam ja ušla u rijaliti, oblačili smo se skoro isto, oblačio se fenomenalno. Terza kada je to video, krenuo je da obleće oko mene, a ja sam govorila njemu da nam to ne treba opet, a to on je mnogo pažnje meni poklonio, a to je ono što je meni bilo najbolje. Posle Nove godine smo ozvaničili naš odnos. Taj Milan je totalno potonuo kada sam se ja sa Terzom pomirila - rekla je Sofija.

- Ajde da se vratimo na tvoje tajne? Nisi mi rekla, imaš li ih mnogo? Ja ne bih mogla sa nekim teškim tajnama da živim - rekla je Staniji.

- Ma kakvi, tajne pričam samo nekim bliskim osobama. Ja nemam tajne ne znam kakve, za mene pričaju da ja imam srce od silikona, a ja za najdraže ljude ginem, a neprijatelje bih uništila, to mora da se zna - rekla je Sofija.

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Autor: S.Z.