Ne štedi reči! Gledateljka i Kačavenda zajedničkim snagama udarile na Janjuša: Da nema rijalitija, NE BI IMAO LEBA DA JEDEŠ (VIDEO)

Gledateljka koja se sledeća uključila u uživo program, zajedno sa Milenom Kačavendom oplela je po Marku Janjuševiću Janjušu.

Nakon odgledanog priloga u kom je pruikazana kompilacija odnos Marka Janjuševića Janjuša i Milene Kačavende, voditeljka Maša Mihailović je u emisiji "Narod pita" dala reč gostima u studiju.

- Prvo bih progovorila par reči sa Milenom - rekla je gledateljka, a potom je sa Kačavendom prozborila koju na grčkom jeziku.

- E, ova je gospođa simpatična - dodao je Janjuš.

- Milena je jedna velika gospođa, sa jednim velikim gubitkom u životu. Ja imam trenutno tri groba u kući, a nisam tragediju pretvorila u gubitak, nego sam radila na sebi. Odeš kod majstora, pa ti zameni cevčice, gorivo...Ja sam čista oduvek, ali ima u kolima alternator, svašta nešto. Imali ste taj gubitak, ko je pismen i ko je čitao, kaže se da je razvod braka "mala smrt", za nekog i "velika smrt", itd itd...Svi koji su imali gubitke u životu, kao ti, kao Janjuš, ne bi trebalo da te stvari obrađuju na takav način, to što tako rade govori o njihovoj nezrelosti. To je dete koje nije napravljeno kako treba. Šta god radila, mislim da si ženska isplivala iz toga, ali malo klecneš, mada i to je ljudski. Ljudski je to što priznaš, smeješ se na svoj račun što rade visokointeligentni ljudi, ne mislim kao pametni, to je škola, mislim na emocionalnu inteligenciju. - rekla je gledateljka.

- Ja bih rekla da znam, ali će ovaj jazavac da kaže da se razumem - rekla je Kačavenda.

- Delujete mi kao jedna jako uspešna žena - rekao je Janjuš.

- Ja sam doktorka sa 30 godina iskustva i staža, učenja drugih da budu lekari, oko mene trenutno leži šest spašenih pasa i mačor - rekla je gledateljka.

- U sezoni sedam je njegova devojka govorila da mora da zadovoljava svoju mačku kako ne bi imala odnose, to je govorila gospođa Živić. Ja ću da branim gospođu. Koga ti pljuješ, smrdiš u rijalitiju devet godina klošaru jedan, a kupio si samo vozačku za sve ove godine. Šta radiš ti ovde?! Sviraš ku*cu u tamburu, neka traje rijaliti, jer da nema, ne bi imao leba da jedeš jer sve prokockaš - rekla je Kačavenda.

- Dobijem neki put želju da te ponekad izvređam, ona to mora da radi ili oseća poriv, šta god da je, nema veze. To što se tako radi tamo, verovatno te ponese žar...Svi su iskreni, kada čujem reč "iskrenost" malo mi se povraća, ali hajde - rekla je gledateljka.

- Ovaj čovek je sa onim lažnim Bajdenom (Anđelo) govorio: "ja ovde ništa ne lažem" - urlala je Kačavenda.

- Ti si svim ženama govorila kako mogu da odu u etno selo, pa što si ti bila u Etno selu - pitao je Janjuš Kačavendu.

- Ja nisam ni znala da je to Etno selo - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić