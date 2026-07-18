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Iskren do koske! Miki i Jakšićka progovorili o Mileni Kačavendi, ne štedi reči (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Miki Dudić nikad iskrenije i prvi put po izlasku progovorio je o svom odnosu sa Milenom Kačavendom!

Nakon intervjua Milene Kačavende, voditeljka Dušica Jakovljević je Milenino učešće prokomentarisala zajedno sa svojim gostima.

- Šta se desilo sa Milenom - pitala je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bili smo kratak period bliski, slagali smo se, malo smo tu flertovali i zezali smo se. Nismo se stopili, ali je bilo blizu. Šalim se...Posle tih famoznih lisica, ja sam je bolje upoznao, ali i ona mene, vidim da je raspoložena da se svađa, da stalno nešto zamera. Sa svima je zaratila, sa svima se svađala, ne znam s kim se nije posvađala - rekao je Miki.

- Kako ti deluje Milena Kačavenda - pitala je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- U sukob smo ušle prvo veče i nismo prestajale do samog kraja. Danas je bila iznervirana zbog nekih pitanja koje sam postavila, očekivala sam tu reakciju... - rekla je Jakšićka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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