Iskrena do koske! Dušica otkrila da li se kaje što nije ušla u vezu sa Janjušem, pa priznala: Filip i Aneli imaju konekciju, ali... (VIDEO)

Dušica Đokić je po izlasku iz Bele kuće u drugoj večeri Finalnih izbacivanja, te je tako po izlasku progovorila o učešću i svojim odnosima na najpoznatijem imanju u Šimanovcima!
Nakon odgledanog profila Dušice Đokić, koja je nakon drugog preseka ove večeri izašla iz Bele kuće kao dvadesetsedmoplasirana učesnica Elite 9, voditeljka Dušica Jakovljević je porazgovarala sa njom o njenom odnosu sa Janjušem.
- Gledala sam ga stvarno kao drugara. Pobegla sam tu od veze, pobegla sam i od Viktora. Nije mi krivo što nije otišlo ka vezi sa Janjušem, jer da je kompletno, otišlo bi - rekla je Dušica Đokić.
- Šta se dešavalo sa Filipom Đukićem, i njegov odnos sa Aneli - pitala je voditeljka.
- Mislim da između njih ima konekcija, ali mi je glupo da ih ja komentarišem, jer sam se ja ljubila i mazila sa njim. Ima konekcije, ali ako ima konekcije, što nije ozvaničio nego je meni prilazio?! - rekla je Dušica.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić