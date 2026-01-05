Imala bi s*ks sa mojim Mustafom, da je hteo! Alibaba krenuo da urniše Vanju: Širila si noge ispod stola! (VIDEO)

Ona demantovala.

Asmin Durdžić u toku današnje podele budžeta isprozivao je Vanju Prodanović, da joj je slao poruke s*ksualne konotacije, a da mu je ona odgovarala.

- Napisao sam ti poruku, obuci belu haljinicu i raširi noge, da zamišljam kako imamo s*ks. Širila si noge i skupljala, u beloj suknjici - pričao je Asmin.

- Ja jedina nisam uvredila nijednu devojku. Ovo je neistina, stizali su mi papirići, ali nisam obraćala pažnju. Ja sam komentarisala to da deca nisu ping-pong loptice, kao dovedite dete, onda nemojte da dovodite dete - navela je Vanja.

- Boli vas k*rac, to je moje dete, kad budeš imala dete onda komentariše - rekla je Asmin.

- A drugo, nisam oblačila suknjicu, nisam, nisam, pa to bi se videlo, svašta je stizalo na porukicama - rekla je Vanja.

- Zakuni se u oca, ja sam ti pisao da obučeš haljinicu - vikao je Asmin.

- Nisam, stizale su mi porukice, bio je lep rukopis - navela je Prodanovićka.

- Ja sam pisao, obuci belu haljinu lepo ti stoji. Ja sam to napisao - rekao je Dača.

- Ti bi se j*bala sa mojim Mustafom da je hteo - rekao je Asmin.

