AKTUELNO

Zadruga

VOLELA BIH DA GLEDAM S*KS TEBE I JANJUŠA! Aneli rekla da bi špijnunirala Kačavendu i Janjuša kada bi imali odnose! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Skandal u najavi.

Aneli Ahmić dala je mali budžet Mileni Kačavendi.

- Mislim da si odlepila za Janjušem, mislim da je i on za tobom odlepio. Ti si iskrena u ovom odnosu, a koliko je on iskren, ne znam. Asmin tebi ne sme da pisne, kad drekneš na njega, vi imate neki dogovor - navela je Ahmićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve je tačno, ja ću da te gazim, ali ne kad si u crvenom, ja to nikad radila nisam, 90% si slagala. Što se tiče mene i Janjuša, jasno mi je da ti to smeta - rekla je Milena.

- Ne smeta mi, malo vas peckam, ali najviše bih volela da vas dvoje vidim u odnosu, ja nisam ljubomorna, ja prema Janjušu nemam emiciju, ne volim ga. Najzanimljivije bi mi bilo da gledam s*ks tebe i Janjuša, išla bih da virim šta se tu dešava - rekla je Aneli.

- Moja deca su punoletna, zrela, a tvoje dete maloletno. Ako bude bilo s*ksa, zvaću te - vikala je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

NAJAVILA RAT! Boginja žestoko udara na Kačavendu, obećala joj karambol: Odgovarala bi joj da kao ker trčim za njom! (VIDEO)

Zadruga

Koriste svaku priliku! Zorica i Aneli preko Janjuša ponovo nablatile Kačavendu (VIDEO)

Zadruga

Gledam i uživam: Matora likuje Anitinom sunovratu! Aneli jedva dočekala da potkači Janjuša, pa dobila povratnu! (VIDEO)

Zadruga

NE MOŽE DA PODNESE NJIHOVU BLISKOST: Miljana istakla da Aneli po svaku cenu želi da razdvoji Janjuša i Kačavendu! (VIDEO)

Domaći

'VOLELA BIH DA MU...' Nikolina Pišek ŽESTOKO odgovorila Miši Grofu, njene reči će produbiti sukob!

Zadruga

NAJVIŠE SAM TE VOLELA! Aneli stavila Janjuša na prvo mesto, Asmin i Luka ostali skamenjeni! (VIDEO)