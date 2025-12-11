NE MOŽE DA PODNESE NJIHOVU BLISKOST: Miljana istakla da Aneli po svaku cenu želi da razdvoji Janjuša i Kačavendu! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Aneli Ahmić.

- Da li je moguće da si toliko ljubomorna na Kačavendu, da si namerno poslala Janjuša u Odabrane, samo da bi ih razdvojila? - glasilo je pitanje.

- Istina je da sam ih razdvojila. Možda se zažele jedno drugog, možda sam i dobro nešto učinila. Meni je najvažnije da sam ja izašla iz toksičnog odnosa sa Lukom, a ljubav Milene i Janjuša je tek na početku - rekla je Aneli.

- Ako mi ikad bude zatrebao savetnik za ljubav, obratiću se Aneli - dodala je Milena.

- To je neka sujeta, primetno je. Više ne znam šta ni da kažem - kazao je Janjuš.

- Naravno da je namerno to sve uradila. Ljubomorna je i mislim da je još uvek zaljubljena u njega. Nekad pomislim da bi Aneli živela sa Janjušem i Asminom. Obojicu voli, očigledno. Ne može da podnese njihovu bliskost - rekla je Miljana.

- Rekao si jednom prilikom da bi mogao Aneli drugarski da pomogneš, šta bi joj poručio nakon karambola sa Lukom? - glasilo je pitanje.

- Uvek bih joj pomogao kao drug, a na njoj je da li ona želi da uvaži moje savete. Što se tiče odnosa sa Lukom, ne treba da se vraća u taj odnos. Nema tu nikakve ljubavi, ništa pozitivno u tom odnosu ne postoji. Ima skoro četrdeset godina, mora da povrati dostojanstvo, majka je i ne treba da se vraća u odnos sa Lukom - rekao je Anđelo.

