U inat Asminu se pomirila sa Lukom: Miljana razotkrila Anelinu igru, shvatila da spinuje priču kako bi ućutkala Hanu (VIDEO)

Dala svoj sud!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Miljanu Kulić.

- Spinuje priču jer je Kačavenda grlata. Dok radi sa Lukom nema suicidne misli. Onaj ko skače do plafona nema suicidne misli. Njoj ne odgovara da Hana priča istinu, preti joj se i spinuje se priča na savđu Kačavende i nje. Niko nije osudio njene monstruozne reči. Rekla sam im da ustanu i da pričaju svoju stranu priče da se čuje njihova istina. Malo patetike za sve iz publike! Ona je znala gde ulazi treba da se nosi kao lavica. Ovo njihovo pomirenje je blam nad blamovima. Sve što radi je drama kvin i Luka zajedno sa njom. Sve ovo je svesno urađeno da bi Asminu terala inat. Ona voli Asmina i razočarana je jer nije uspela u ljubavnom smislu da se pomiri sa njim, pa se u inat pomirila sa Lukom i kao dro*a pobegla u hotel. Dotakla je dno. Pričala je da neće otići da se okupa, a otišla je da se je*e u hotelu. Ono je sa Asminove strane bilo odvartno kad je vikao na Hanu i Neria. Sita je govorila da je Aria bolesna i ometena, a kada se Neriu i Asminu poklopi priča da je Sita davala lekove detetu... Ona skače da bi odbranila neodbranjivog monstruma SItu - rekla je Miljana.

- Sve je u pravu. Nije skakala na Asmina, a on je to rekao pre nego što je ona upla. Mi nikad ne bi ismevali to dete - rekla je Hana.

Autor: A.Anđić