Ti si prva koju sam odbio! Asmin ponizio Jakšićku, ona skočila kao oparena: TI MENI NE MOŽEŠ DA PRIĐEŠ! (VIDEO)

Haos!

Ovonedeljni vođa Asmin Durdžić nastavio je da deli budžete, pa je nakon Milene Kačavende veliki budžet dao i Janjušu. Pre nego što je nastavio podelu, Aleksandra Jakšić ustala je da mu se suprotstavi jer je on rekao da Mileni ne treba Jakšićka.

- Ti si toliki blam, ti Aleksandri ne možeš ni da priđeš, ko si ti da nekome nešto zameraš - rekla je Jakšićka.

- Janjuše, za tebe veliki budžet, znamo se spolja, naš odnos je za veliki budžet. Duhovit si, zavodiš ove indijanke, hvataš ih za s*se, a najglasnija kokoška je Jakšićka, a ne želi da bude deo kokošinjca. Ti si bila prva žena koju sam odbio - naveo je Asmin.

- Ja sam prva žena kojoj nisi mogao da priđeš - rekla je Jakšićka.

Autor: R.L.