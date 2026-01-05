AKTUELNO

Zadruga

Posle ovoga s tobom, neće mi ni čestitku više poslati: Đukić otkida od smeha na Majine fore, ona ga isprozivala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da se suzdrži!

Maja Marinković kukala je za kanapom od bunde koji nije mogla da pronađe, te se sve nervirala i bacala fore, zbog čega je Filip Đukić umirao od smeha i nije mogao da se suzdrži.

- Maja je videla da se igraju s tim kanapom od bunde - rekao je Filip.

- Nisam videla uopšte, šta ti pričaš? - upitala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Toliko buljave oči, a nisi videla - rekao je Filip.

- Kako nisi rečit tako kad trebaš da budeš j*baču. Bolje se pripremi za večeras, vidi kako se smeje. On je ustvari stidljivko. Zna da odgovara na sve, a kad treba onda se ne seća - rekla je Maja.

- Ja sam odgovorio. Pogledaj što viri, samo joj glava viri od stola kao krtica neka - dodao je Đukić.

- Dobro, dobro - rekla je Maja.

- Poslaće joj keva novu bundu, a ona će da nađe - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Posle ovog s tobom daj Bože čestitku i jafu da mi pošalje. Reputaciju si mi srušio i ukanalio me za sva vremena, a kao drugarica sam ti. Srušio si sve ono što sam gradila godinama - rekla je Maja.

- Četiri meseca - rekao je Đukić.

- Treba izdržati to s mojim karakterom. Milosava unakazili su me, kad me ovaj unakazio posle više ništa ne može da me začudi - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da me zasmejavaš, ne mogu da treniram - rekao je Đukić.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

