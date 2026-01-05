Posle ovoga s tobom, neće mi ni čestitku više poslati: Đukić otkida od smeha na Majine fore, ona ga isprozivala! (VIDEO)

Ne može da se suzdrži!

Maja Marinković kukala je za kanapom od bunde koji nije mogla da pronađe, te se sve nervirala i bacala fore, zbog čega je Filip Đukić umirao od smeha i nije mogao da se suzdrži.

- Maja je videla da se igraju s tim kanapom od bunde - rekao je Filip.

- Nisam videla uopšte, šta ti pričaš? - upitala je Maja.

- Toliko buljave oči, a nisi videla - rekao je Filip.

- Kako nisi rečit tako kad trebaš da budeš j*baču. Bolje se pripremi za večeras, vidi kako se smeje. On je ustvari stidljivko. Zna da odgovara na sve, a kad treba onda se ne seća - rekla je Maja.

- Ja sam odgovorio. Pogledaj što viri, samo joj glava viri od stola kao krtica neka - dodao je Đukić.

- Dobro, dobro - rekla je Maja.

- Poslaće joj keva novu bundu, a ona će da nađe - rekao je Đukić.

- Posle ovog s tobom daj Bože čestitku i jafu da mi pošalje. Reputaciju si mi srušio i ukanalio me za sva vremena, a kao drugarica sam ti. Srušio si sve ono što sam gradila godinama - rekla je Maja.

- Četiri meseca - rekao je Đukić.

- Treba izdržati to s mojim karakterom. Milosava unakazili su me, kad me ovaj unakazio posle više ništa ne može da me začudi - rekla je Maja.

- Nemoj da me zasmejavaš, ne mogu da treniram - rekao je Đukić.

Autor: N.Panić