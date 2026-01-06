Vi ste monstrumi: Aneli brutalno izvređala Asmina i Mustafu, zbog pretnji da će joj uzeti Noru donela novu odluku! (VIDEO)

Karambol u Beloj kući!

U emisiji "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" došlo je do žestokog sukoba između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića u koji se umešala i Miljana Kulić.

- Pričao sam za Situ najgore stvari, Aneli mi je raširila noge na suvo i sve potvrdila i zato je Sita ljuta. Ja sam o Grofici izneo sve najgore, obratio sam joj se sa "Stara veštice", a ona nije smela da me pogleda u oči. Grofica je potvrdila da sam za sve bio u pravu - govorio je Asmin.

- To samo u tvojoj glavi. Grofica nikad nije šmrkala, ne pije ni alkohol nego samo nekad čašu vina uz večeru. Sa tobom neću da ulazim u sukob jer si beskućnik i budaletina - dodala je Aneli.

- Kako se Sita nije odselila kad je se njen sin javno odrekao i rekao da je najveće zlo? Oni imaju dete i to opravdavam jer vidim sa njene strane da ona i dalje ima emocije prema Asminu, ali meni nije jasno kaok se Sita nije odselila kad je rečeno da je majka koje je najveće zlo - pričala je Miljana.

- Moje dete može samo meni da dođe pošto je pretio da će da ga oduzme. Kako ja njemu da dam dete? - rekla je Aneli.

- Sud će da odredi kad ćeš ti da vidiš Noru - poručio je on.

- Mustafa i ti ste šljamovi koji majci jednoj želite da oduzmete dete. Vi ste monstrumi koji meni pretite da ćete da mi uzmete dete - govorila je Ahmićeva.

- Aneli pravi žrtvu sad od sebe, a Asmin da je hteo da se bori za Noru do sad bi već podneo za starateljstvo - rekla je Miljana.

- Budalo, ja ti nisam konkurencija - dodala je Aneli.

- Ja samo komentarišem vaše ogavne živote i sve što radite zarad rijalitija - rekla je Kulićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić