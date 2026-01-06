Rafalna paljba: Dača kao oparen skočio na Zoricu, sakupio sve argumente i brutalno je unakazio! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

U emisiji "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" Danilo Dača Virijević žestoko je napao Zoricu Marković kako bi stao u zaštitu Milene Kačavende.

- Zorice, mislila si da će Ana da uđe, usr*lal si se. Što se tiče Zorice ne bih joj da u životu bilo koga da brani, a sinoć je usr*la i Anitu i Relju i Vesnu Zmijanac... Rekla si malopre da te zanima Kačavenda i da ćeš da je gaziš. Prva si započela sukob kad si rekla da je Lalićka jer si znala gde treba da je udariš. Ti si sinoć rekla da nisi rekla za čestitke, a rekla si da je pisao Đedović - govorio je Dača.

- Ne, ja sam rekla sve čestitke osim Đedovićeve su lažne - dodala je Zorica.

- Rekla si da Srđan nije dobar sa Milenom i da je Đedović pisao sve čestitke. Pojasni kako se Janjuš dopisivao sa Anom Ćurčić i kako su se dogovoarali da muva Kačavendu? - rekao je Dača.

- Ja sam se ovo leto čuo sa njom - dodao je Janjuš.

- Je l' ste se vi svađali? Ja sam zato rekla da mi je čudno - rekla je Zorica.

- Kako sve priče Ane i tebe mogu da se poklope ako tema nije bila Kačavenda? To je trebalo da bude tvoja tema za rijaliti jer si mislila da će Ana da uđe, a ti si se sj*bala i sad se povlačiš. Zašto si rekla da je Đedović pisao Srđanovu čestitku? - nastavio je Dača.

- To je moja pretpostavka i to sam još rekla kad su se ljudi vraćali sa rođendana - rekla je Zorica.

Autor: A. Nikolić