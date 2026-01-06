AKTUELNO

Zadruga

Rafalna paljba: Dača kao oparen skočio na Zoricu, sakupio sve argumente i brutalno je unakazio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos ne prestaje!

U emisiji "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" Danilo Dača Virijević žestoko je napao Zoricu Marković kako bi stao u zaštitu Milene Kačavende.

- Zorice, mislila si da će Ana da uđe, usr*lal si se. Što se tiče Zorice ne bih joj da u životu bilo koga da brani, a sinoć je usr*la i Anitu i Relju i Vesnu Zmijanac... Rekla si malopre da te zanima Kačavenda i da ćeš da je gaziš. Prva si započela sukob kad si rekla da je Lalićka jer si znala gde treba da je udariš. Ti si sinoć rekla da nisi rekla za čestitke, a rekla si da je pisao Đedović - govorio je Dača.

pročitajte još

Žestok sukob Zorice i Kačavende trese Belu kuću: Dolazak Ane Ćurčić izazvao lavinu haosa, pljušte teške prozivke! (VIDEO)

- Ne, ja sam rekla sve čestitke osim Đedovićeve su lažne - dodala je Zorica.

- Rekla si da Srđan nije dobar sa Milenom i da je Đedović pisao sve čestitke. Pojasni kako se Janjuš dopisivao sa Anom Ćurčić i kako su se dogovoarali da muva Kačavendu? - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam se ovo leto čuo sa njom - dodao je Janjuš.

- Je l' ste se vi svađali? Ja sam zato rekla da mi je čudno - rekla je Zorica.

pročitajte još

Jesi li gradila karijeru da se ljudi sprdaju sa tobom? Janjuš žestoko prekorio Zoricu zbog lažnog prijateljstva sa Anom Ćurčić, Kačavenda odmah nastav

- Kako sve priče Ane i tebe mogu da se poklope ako tema nije bila Kačavenda? To je trebalo da bude tvoja tema za rijaliti jer si mislila da će Ana da uđe, a ti si se sj*bala i sad se povlačiš. Zašto si rekla da je Đedović pisao Srđanovu čestitku? - nastavio je Dača.

- To je moja pretpostavka i to sam još rekla kad su se ljudi vraćali sa rođendana - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Trese se Bela kuća: Gastoz žestoko udario na Sanju Grujić zbog Anđele, Marko kao oparen skočio na njega! (VIDEO)

Zadruga

Brutalan okršaj: Dača izvređao Milicu Veličković i nazvao je blamom, Terza skočio kao oparen da brani bivšu! (VIDEO)

Domaći

Opšte rasulo! Đukić skočio iz kreveta zbog Sandre Todić, pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)

Zadruga

Glupačo i ludačo, tvoji će da te se odreknu: Rada kao oparena skočila na Anđelu, udružila snage sa Kordom i brutalno je napljuvala! (VIDEO)

Zadruga

Zanemela! Sofija dobila priliku da odgovori na sve Miličine prozivke, Terza skočio da je brani, pa dobio rafalni napad od Bebice (VIDEO)

Domaći

Ušao u crveno: Ena opsovala Peji majku, on poludeo i skočio na sto! (VIDEO)