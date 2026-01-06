Tebi ovo imponuje: Anđelo sklopio sve kockice i raskrinkao Anitinu navodnu aferu, ona sve dublje tone u lažima (VIDEO)

Gori Bela kuća!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi komentarisao njenu navodnu aferu sa oženjim muškarcem, za kojeg su pojedini takmičari posumnjali da je reper Relja Popović, ali je ona to demantovala.

- Neću da pričam o tome jer sam ja rekao da sam povezao, ali nikad neću da kažem na koga konkretno ja mislim jer mogu da pričam samo o njenim navođenjima da neko nešto pomisli. Ona kad je ušla rekla je da je Seks mašina pesma Filipa i nje, a Filip tu pesmu nikad nije čuo - govorio je Anđelo.

- Nikad to nisam rekla, Filip nema veze sa tom pesmom. Mene su napadali da pevam tu pesmu zbog tebe i Boginja me je napadala da je to njihova pesma - dodala je Anita.

- Ja ne pričam o Relji, njen prijatelj Uroš ga je pomenuo i neka se oni vade iz toga. One stvari koje si ovde radila su dovele do toga da svako može da sumnja da je to on, a Uroš je tvoj prijatelj čija reč ima težinu. Tebi ovo imponuje, boli tebe k*rac. Ona je Tamari slala šifrovane poruke da pusti pesmu i da baci lajk i to je bilo samo na te pesme, "Sex mašina", "Šta su limiti" i "Bolje sam". U kombinaciji sa Filipom neću ni da pričam da je patila za mnom jer je to predstava da zarađuje pare na TikTok-u, znači u kombinaciji je slala signale gde je Filip bio najdivniji na svetu, a to je radila i dok je bila sa Lukom - pričao je Anđelo.

- To nije istina. Ne možeš da me posvađaš sa njim jer on sve zna. Ja sam najvernija osoba u vezi - rekla je Anita, a Matora se smejala na sav glas.

- Komentarisaću tebe kao i svakog. Tamara koja je PR ne znam kako može sebi da dozvoli da u javnosti govori u majicama i parfemima. Znala je ona sve, ali ona to voli. Ona je sama pričala da bi se Balkan tresao i evo trese se, dobila si to - pričao je Ranković.

- Rekla ti je Tamara da je dečko iz Kneza besan na tebe - dodao je voditelj.

- To je Đedović sa njim sam sedela pred ulazak i on je na mene besan zbog s*ksa - rekla je Anita.

- Ona je rekla da bi bilo ludilo kad bi se saznalo da kim je ona pravila džin tonik. Njoj je samo bitno da se o njoj priča i da je sad povezana sa Reljom Popovićem, a ne samo obična učesnica. Čim je Tamara njoj rekla i kad je imala pitanje da li joj je Mina prijateljica, rekla je da joj se ne poverava. Rekla je da se ne pričaju stvari iz privatnog života. Evo i da nije sve to još gore ako se nikad nisu upoznali, a pravi takve priče i dovodi nekog u problem - govorio je Anđelo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić